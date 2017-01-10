Мужчина более двух дней провел в колодце при 20-градусном морозе

Житель Сербии Йездимир Милич почти два с половиной дня провел в холодном колодце и выжил.
Один из местных жителей заметил брошенную сумку, в которой была бутылка красного вина, несколько бутылок пива и кукурузная мука, а потом услышал крики и заглянул в колодец. На дне он обнаружил Милича, прижавшего руки и ноги к груди.
Замерзшего крестьянина из колодца вытащили пожарные. После этого пострадавший с переохлаждением, а также ушибами и ссадинами был доставлен в больницу. Как отмечает BBC, в эти дни температура в Сербии опустилась ниже отметки в минус 20 градусов.
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