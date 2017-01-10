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  • 10.01, 20:13

Кадыров навеки проклял Сталина и похвалил Хрущёва

11 комментариев

Кадыров навеки проклял Сталина и похвалил Хрущёва

Кадыров навеки проклял Сталина и похвалил Хрущёва

Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял генсекретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в своей речи, посвященной Дню восстановления государственности чеченского народа.

Текст и видео своего выступления Кадыров разместил в Instagram.

Рамзан Кадыров: «Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!».

Проклятия Кадырова в адрес главы Советского Союза связаны с массовой депортацией населения Чечено-Ингушской АССР в Среднюю Азию и Казахстан в 1944 году по обвинению в пособничестве фашистским оккупантам.

Рамзан Кадыров: «Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле».

Кадыров также подчеркнул, что пришедший на смену Сталину Хрущёв «добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на родину».

Рамзан Кадыров: «Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущёва».

При этом Кадыров отметил, что беды чеченского народа во многом объясняются тем, что на протяжении долгих лет в республике не было «настоящего народного лидера, который смог бы заслонить людей от потрясений».

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