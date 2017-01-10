Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.01, 18:43
Петербургские влюбленные ринулись в загс. Санкт-Петербург, браки и разводы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские влюбленные ринулись в загс

комментировать
Петербургские влюбленные ринулись в загс

Петербургские влюбленные ринулись в загс

Петербургские влюбленные ринулись в загс

    Огромные очереди выстроились перед дворцом бракосочетания №1 в центре Северной столицы. Именно сегодня можно было выбрать дату свадьбы по своему желанию.

    Петербургские влюбленные выстроились в огромную очередь на Английской набережной. Первые женихи и невесты прибыли туда уже в 5 утра. Некоторые из них подготовились к осаде дворца бракосочетания основательно — взяли с собой термосы и пледы, а самые находчивые даже стулья и табуреты.

    И всё это ради красивых цифр в паспорте. Сегодня в загсе можно было подать заявление на проведение свадьбы в любой день года. При этом петербуржцы активно штурмовали и виртуальные просторы. Утром сервис подачи электронных заявлений перестал работать.

    Как рассказал журналистам замглавы комитета по информатизации и связи, проблема возникла в автоматизированной информационной системе «Загс Санкт-Петербурга». Сервер оказался перегружен.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru