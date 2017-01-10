Петербургские влюбленные ринулись в загс

Огромные очереди выстроились перед дворцом бракосочетания №1 в центре Северной столицы. Именно сегодня можно было выбрать дату свадьбы по своему желанию.
И всё это ради красивых цифр в паспорте. Сегодня в загсе можно было подать заявление на проведение свадьбы в любой день года. При этом петербуржцы активно штурмовали и виртуальные просторы. Утром сервис подачи электронных заявлений перестал работать.
Как рассказал журналистам замглавы комитета по информатизации и связи, проблема возникла в автоматизированной информационной системе «Загс Санкт-Петербурга». Сервер оказался перегружен.
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