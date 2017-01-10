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  • 10.01, 18:43

СМИ: в Иркутске детям из малоимущих семей подарили конфеты с червями

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СМИ: в Иркутске детям из малоимущих семей подарили конфеты с червями

СМИ: в Иркутске детям из малоимущих семей подарили конфеты с червями

СМИ: в Иркутске детям из малоимущих семей подарили конфеты с червями
  • Фото: flashsiberia.com

    • Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит проверку после инцидента с вручением червивых конфет детям на Новый год от имени губернатора.

    Как сообщает портал FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном правительстве, иркутским детям из малообеспеченных детей на Новый год раздали подарки. В сладких наборах нашли сильно просроченные конфеты.

    Фотографии конфет прислали разгневанные родители. Внутри шоколадных батончиков они нашли белых живых червей. Некоторые конфеты были покрыты плесенью.

    Источник в правительстве Иркутской области: «Сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тысяч детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения. Конфеты, которые содержались в наборах, оказались испорченными».

    Иркутский Роспотребнадзор проводит проверку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Светлана Каурова.

    Светлана Каурова, управление Роспотребнадзора по Иркутской области: «На снимках, представленных в качестве доказательств, в конфетах видны черви, на шоколаде — белый налет. Все это свидетельствует о нарушении условий хранения и длительности хранения. Сейчас проводится расследование».

    Отметим, что это уже не первый подобный случай.


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