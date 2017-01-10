СМИ: в Иркутске детям из малоимущих семей подарили конфеты с червями

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит проверку после инцидента с вручением червивых конфет детям на Новый год от имени губернатора.FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном правительстве, иркутским детям из малообеспеченных детей на Новый год раздали подарки. В сладких наборах нашли сильно просроченные конфеты.
Фотографии конфет прислали разгневанные родители. Внутри шоколадных батончиков они нашли белых живых червей. Некоторые конфеты были покрыты плесенью.
Источник в правительстве Иркутской области: «Сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тысяч детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения. Конфеты, которые содержались в наборах, оказались испорченными».
Иркутский Роспотребнадзор проводит проверку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Светлана Каурова.
Светлана Каурова, управление Роспотребнадзора по Иркутской области: «На снимках, представленных в качестве доказательств, в конфетах видны черви, на шоколаде — белый налет. Все это свидетельствует о нарушении условий хранения и длительности хранения. Сейчас проводится расследование».
Отметим, что это уже не первый подобный случай.
В Самарской области детям к празднику подарили конфеты с червями. Шокированные дети и взрослые сняли «лакомство» на #видео pic.twitter.com/FMUq9BNP6H— НТВ (@ntvru) 24 декабря 2016 г.
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