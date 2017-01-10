Стертый до дыр мгинский мост в Ленобласти ремонтируют впервые за 60 лет

Накануне 60-летия в поселке Мга Ленинградской области начали реконструкцию автомобильного моста через железную дорогу.

Как сообщает, этот участок Октябрьской железной дороги — один из самых загруженных, поезда здесь курсируют каждые десять минут. А вот автомобилисты над ними не ездят уже несколько недель. Мост перекрыли. Причем, по словам жителя Мги Романа Герасименко, что-то восстанавливать начали только сейчас. Теперь всем приходится делать большой крюк, чтобы добраться до дома., житель поселка Мга: «Это связующая артерия между основной частью поселка Мга и второй ее частью, где частный сектор в основном. Если моста нет, то мы разрываем наш поселок, и люди не могут перебраться из одной части в другую. В школу, детский садик, поликлинику, больницу».У моста в 2017-м юбилей — 60 лет. Пожившую железобетонную переправу, уверяют мгинцы, на их веку не ремонтировали никогда. Даже шутка появилась: мол, проезжают по нему только благодаря фортуне. Может, и накликали обрушение? Хотя на самом деле, говорят, дорожное полотно, которое может выдержать только легковые машины, планомерно разрушали самосвалы и тяжелая техника.На подъездах к мосту с обеих сторон установлены дорожные знаки, ограничивающие вес транспорта на переправе — не больше 15 тонн. Местные жители уверяют: все большегрузы и фуры продолжают идти прямо. Объезжать стали только недавно, когда перекрыли дорогу.И водителей фур понять можно. Эта дорога с мостом — участок федеральной трассы А120. Так они напрямую едут в тосненском направлении. Но жителям Мги от этого не легче. Вторая переправа, конечно, есть, но пешеходная и тоже не в лучшем состоянии. Вся покрылась трещинами, а когда проезжают поезда, конструкция и вовсе качается.Так многие даже водители вынуждено и ходят пешком, тратя еще больше времени, пока ремонтируют автомобильный мост., заместитель начальника ФКУ «СевЗапАвтодор»: «После согласования с РЖД технологических окон мы приступим к возведению опалубки и бетонированию. Проектное решение уже есть. Это позволит в течение месяца- полутора полностью восстановить движение, но легковых транспортных средств».То есть грузовым машинам совсем перекроют проезд после ремонта. Говорят, раз ограничительные знаки не спасают, будут ставить перед мостом железные рамки, через которые проедут только легковые. Водителям большегрузов удобств придется ждать до конца 2017-го. Тогда обещают открыть новую многополосную трассу А120.После запуска нового участка федеральной трассы старую, скорее всего, снесут. Неизвестно только, оставят ли мост, который 60 лет всех стоически выдерживал, но накануне своего юбилея немного подвел.