Выбежавший на трассу волк спровоцировал смертельную аварию в Ленобласти

Тяжелая авария произошла на трассе «Кола».

Около полуночи на 55-м километре в Кировском районе Ленобласти легковой автомобиль марки «Лада» выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.В результате столкновения водитель и ехавшая рядом с ним женщина погибли, тяжело пострадал ребенок. Девочка — ей примерно 9 лет — сейчас находится в коме. По факту аварии проводится проверка.По одной из версий, причиной ДТП мог стать выбежавший на трассу волк, он остался лежать на месте аварии. Возможно, один из водителей пытался избежать наезда на животное.Еще одна авария произошла накануне в Псковской области с участием автобуса. Он следовал с берегов Невы в Минск и перевозил детский православный хор из Белоруссии.Как сообщили в пресс-службе МВД, на участке дороги Петербург — Невель водитель большегрузного автомобиля врезался в автобус, который следовал в попутном направлении. За медицинской помощью на месте происшествия обратились 9 из 40 детей. Однако серьезных травм никто не получил, и от госпитализации подростки отказались. Сейчас оперативники устанавливают виновного в ДТП.