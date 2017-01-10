Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.01, 18:42

Близкие погибших при терактах в Брюсселе и Париже собираются судиться с Twitter

2 комментария

Близкие погибших при терактах в Брюсселе и Париже собираются судиться с Twitter

Близкие погибших при терактах в Брюсселе и Париже собираются судиться с Twitter

Близкие погибших при терактах в Брюсселе и Париже подали судебную жалобу против Twitter. Истцы утверждают, что компания нарушила законодательство США, предоставив террористам возможность общаться друг с другом с помощью «уникального и мощного средства коммуникации».

По данным агентства Belga, судебная жалоба в Нью-Йорке подана деловым партнером погибшего при теракте в аэропорту Брюсселя Александра Пинкзовского, а также близкими Ноэми Гонсалес, скончавшейся в результате террористической атаки 13 ноября 2015 года в Париже.

Сообщается, что истцы рассчитывают на получение от Twitter денежных компенсации, сумма которых не называется.

Напомним, террористическая атака в Париже произошла вечером 13 ноября 2015 года, когда три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в самом городе и его пригороде Сен-Дени. Жертвами атаки стали 130 человек, более 350 были ранены. Теракт в Брюсселе осуществили два смертника, 22 марта 2016 года они подорвали себя в аэропорту. В результате огибли 14 человек, еще около 100 были ранены.




Новости по теме

Террористическая угроза в Европе

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru