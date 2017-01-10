Близкие погибших при терактах в Брюсселе и Париже собираются судиться с Twitter

Близкие погибших при терактах в Брюсселе и Париже подали судебную жалобу против Twitter. Истцы утверждают, что компания нарушила законодательство США, предоставив террористам возможность общаться друг с другом с помощью «уникального и мощного средства коммуникации».
Belga, судебная жалоба в Нью-Йорке подана деловым партнером погибшего при теракте в аэропорту Брюсселя Александра Пинкзовского, а также близкими Ноэми Гонсалес, скончавшейся в результате террористической атаки 13 ноября 2015 года в Париже.
Сообщается, что истцы рассчитывают на получение от Twitter денежных компенсации, сумма которых не называется.
Напомним, террористическая атака в Париже произошла вечером 13 ноября 2015 года, когда три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в самом городе и его пригороде Сен-Дени. Жертвами атаки стали 130 человек, более 350 были ранены. Теракт в Брюсселе осуществили два смертника, 22 марта 2016 года они подорвали себя в аэропорту. В результате огибли 14 человек, еще около 100 были ранены.
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