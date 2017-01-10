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  • 10.01, 17:11

Самая красивая деревня России не справляется с потоком туристов

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Самая красивая деревня России не справляется с потоком туристов

Самая красивая деревня России не справляется с потоком туристов

Самая красивая деревня России не справляется с потоком туристов
  • Фото: Сергей Гармашов /vk.com

    • Жители карельской деревни Кинерма попросили оградить их от туристов. Туристический поток в Кинерму увеличился после того, как в 2016 году населенному пункту было присвоено звание «самой красивой деревни».

    Как рассказал министр культуры Карелии Алексей Лесонен, жители деревни обратились к властям с просьбой периодически прикрывать дорожный знак, установленный рядом с населенным пунктом.

    Алексей Лесонен, министр культуры Карелии: «От жителей деревни Кинерма, которая признана в 2016 году одной из красивых деревень Российской Федерации, поступила просьба периодически знак прикрывать, потому что количество туристов, которые заезжают в деревню, превышает ее рекреационные возможности. Это стало проблемой в хорошем смысле. Но действительно, с этим растущим потоком необходимо справляться».

    Деревня Кинерма расположена на территории Ведлозерского сельского поселения в Пряжинском национальном районе. Из 17 строений в Кинерме семь являются признанными памятниками архитектуры.

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