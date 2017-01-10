Самая красивая деревня России не справляется с потоком туристов

Жители карельской деревни Кинерма попросили оградить их от туристов. Туристический поток в Кинерму увеличился после того, как в 2016 году населенному пункту было присвоено звание «самой красивой деревни».

Как рассказал министр культуры Карелии Алексей Лесонен, жители деревни обратились к властям с просьбой периодически прикрывать дорожный знак, установленный рядом с населенным пунктом., министр культуры Карелии: «От жителей деревни Кинерма, которая признана в 2016 году одной из красивых деревень Российской Федерации, поступила просьба периодически знак прикрывать, потому что количество туристов, которые заезжают в деревню, превышает ее рекреационные возможности. Это стало проблемой в хорошем смысле. Но действительно, с этим растущим потоком необходимо справляться».Деревня Кинерма расположена на территории Ведлозерского сельского поселения в Пряжинском национальном районе. Из 17 строений в Кинерме семь являются признанными памятниками архитектуры.