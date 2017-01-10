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  • 10.01, 17:11

Убившего 19 девушек новосибирского маньяка признали вменяемым

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Убившего 19 девушек новосибирского маньяка признали вменяемым

Убившего 19 девушек новосибирского маньяка признали вменяемым

Убившего 19 девушек новосибирского маньяка признали вменяемым

Специалисты московского Центра психиатрии и наркологии им. Сербского признали вменяемым 51-летнего Евгения Чуплинского, которого обвиняют в убийствах 19 женщин, занимавшихся проституцией.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова, после экспертизы задержанного этапировали в Новосибирск, где по решению суда он содержится в СИЗО.

Анастасия Кулешова: «Он (Чуплинский) проходил экспертизу в институте им. Сербского, по результатам которой признан вменяемым».

Ранее сообщалось, что экс-полицейский Чуплинский был арестован в Новосибирске по подозрению в убийствах 17 девушек, позже к ним прибавились еще две жертвы. По данным следствия, мужчина пользовался интимными услугами потерпевших, а затем убивал их. Тела молодых женщин, начиная с 1998 года, находили в разных районах. На раскрытие данного преступления у следователей ушло около десяти лет.

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