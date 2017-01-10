Убившего 19 девушек новосибирского маньяка признали вменяемым

Специалисты московского Центра психиатрии и наркологии им. Сербского признали вменяемым
51-летнего Евгения Чуплинского, которого обвиняют в убийствах 19 женщин, занимавшихся проституцией.
Анастасия Кулешова: «Он (Чуплинский) проходил экспертизу в институте им. Сербского, по результатам которой признан вменяемым».
по подозрению в убийствах 17 девушек, позже к ним прибавились еще две жертвы. По данным следствия, мужчина пользовался интимными услугами потерпевших, а затем убивал их. Тела молодых женщин, начиная с 1998 года, находили в разных районах. На раскрытие данного преступления у следователей ушло около десяти лет.
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