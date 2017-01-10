Суд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом до 15 апреля

Басманный суд Москвы продлил на три месяца домашний арест бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в 2 миллиона долларов.просил на сегодняшнем заседании.
Елена Ленская, судья: «Объем назначенных ранее запретов и ограничений изменению не подлежит. Суд считает, что прогулки и посещение Улюкаевым медицинских учреждений может препятствовать следствию. Также суд не разрешает посещение его квартиры няней».
Судья также подчеркнула, что Улюкаев обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое ему грозит до 15 лет тюрьмы.
при получении взятки в 2 миллиона долларов. По данным следствия, эти деньги экс-глава Минэкономразвития просил за выдачу положительного заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Своей вины Улюкаев не признает.
Сегодня в суде представитель следствия сообщил, что несколько чиновников, в том числе сотрудники Минэкономразвития и Росимущества, дали показания по делу Улюкаева.
Комментарии