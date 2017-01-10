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  • 10.01, 15:40

Суд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом до 15 апреля

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Суд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом до 15 апреля

Суд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом до 15 апреля

Басманный суд Москвы продлил на три месяца домашний арест бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в 2 миллиона долларов.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Экс-министру не разрешили даже гулять и посещать больницу, о чем он просил на сегодняшнем заседании.

Елена Ленская, судья: «Объем назначенных ранее запретов и ограничений изменению не подлежит. Суд считает, что прогулки и посещение Улюкаевым медицинских учреждений может препятствовать следствию. Также суд не разрешает посещение его квартиры няней».

Судья также подчеркнула, что Улюкаев обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября при получении взятки в 2 миллиона долларов. По данным следствия, эти деньги экс-глава Минэкономразвития просил за выдачу положительного заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Своей вины Улюкаев не признает.

Сегодня в суде представитель следствия сообщил, что несколько чиновников, в том числе сотрудники Минэкономразвития и Росимущества, дали показания по делу Улюкаева.

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