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  • 10.01, 15:40
Из Чехии в Россию доставили боевика, расстрелявшего высокопоставленного полицейского. терроризм, убийства и покушения, Чехия, экстрадиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Из Чехии в Россию доставили боевика, расстрелявшего высокопоставленного полицейского

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Из Чехии в Россию доставили боевика, расстрелявшего высокопоставленного полицейского

Из Чехии в Россию доставили боевика, расстрелявшего высокопоставленного полицейского

Из Чехии в Россию доставили боевика, расстрелявшего высокопоставленного полицейского

    Сегодня стало известно о том, что в Россию из Чехии экстрадировали боевика, который организовал убийство начальника отдела следственного управления МВД Дагестана в 2010 году.

    Рейс из Чехии встречала целая делегация — оперативники Интерпола, ФСБ и управления исполнения наказаний. На борту самолета находился подозреваемый, которого разыскивали долгих 6 лет. Тагир Исрапилов — бывший боевик, которого сыщики считают исполнителем убийства высокопоставленного полицейского в Дагестане.

    Подполковника юстиции Юнуса Хулатаева расстреляли в собственном доме в августе 2010-го. Согласно материалам дела, именно Исрапилов сделал три выстрела в офицера, после чего скрылся. Известно, что инициатором этого убийства стал родной сын полицейского Гаджимурад. Вместе с Исрапиловым он состоял в одном бандформировании и именно он предложил расстрелять отца, поскольку тот боролся с ваххабитским подпольем. После задержания молодой человек подробно рассказал о том, что лично открыл дверь убийцам отца, а сам отправился смотреть телевизор вместе с матерью.

    После задержания сына офицера и нескольких его сообщников основной фигурант дела Тагир Исрапилов уехал в Европу. Там он примкнул к группировке «Джамаат Шариат» и занимался изготовлением поддельных документов для других террористов. Сам тоже жил по фальшивому паспорту под фамилией Алиев. Позже его задержали в Германии, а затем этапировали в Чехию. Уже при содействии местных правоохранителей боевика передали российской стороне.

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