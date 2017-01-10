Без вести пропавшая самка леопарда «воскресла» и принесла котят

Не поверили своим глазам сотрудники национального приморского заповедника, когда среди снимков, сделанных так называемой фотоловушкой, обнаружили изображение самки леопарда по кличке Алекса. Дело в том, что хищницу долгое время считали погибшей.
Поводом послужила фотография трехлетней давности. На ней видно, что самка по кличке Алекса истекает кровью от полученной травмы, а ее туловище словно стянуто веревкой. Это был весьма изощренный капкан. Угодившее в него животное обречено на медленную смерть: металлическая петля крепко охватывает жертву. И чем больше она двигается, тем туже хватка. С тех пор хищница в кадр больше не попадала.
Каково же было удивление специалистов, когда спустя столько времени Алекса как ни в чем не бывало снова появилась перед объективом фотокамер. И к тому же не одна, а с потомством. Подробнее — в материале НТВ.
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