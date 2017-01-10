Без вести пропавшая самка леопарда «воскресла» и принесла котят

Не поверили своим глазам сотрудники национального приморского заповедника, когда среди снимков, сделанных так называемой фотоловушкой, обнаружили изображение самки леопарда по кличке Алекса. Дело в том, что хищницу долгое время считали погибшей.

Сенсацию сотрудникам нацпарка «Земля леопарда» преподнесла обычная и в какой-то степени рутинная работа — анализ снимков, полученных с сотен таежных фотоловушек. Благодаря уникальному пятнистому рисунку на шкуре экологи, по сути, воскресили для себя самку дальневосточного леопарда, которую считали погибшей.Поводом послужила фотография трехлетней давности. На ней видно, что самка по кличке Алекса истекает кровью от полученной травмы, а ее туловище словно стянуто веревкой. Это был весьма изощренный капкан. Угодившее в него животное обречено на медленную смерть: металлическая петля крепко охватывает жертву. И чем больше она двигается, тем туже хватка. С тех пор хищница в кадр больше не попадала.Каково же было удивление специалистов, когда спустя столько времени Алекса как ни в чем не бывало снова появилась перед объективом фотокамер. И к тому же не одна, а с потомством. Подробнее — в материале НТВ.