В Уфе подросток задохнулся во время съемок файер-шоу

Уфимские следователи выясняют обстоятельства гибели 12-летнего школьника, задохнувшегося газом на съемках файер-шоу .

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«Огненные ролики» 12-летний Егор Троицкий выкладывал в Сеть регулярно. Пятиклассник увлекался так называемым файер-шоу. Крутил подоженные клубки на цепях, а извержение огня изо рта набирало больше всего лайков в Интернете среди его сверстников. Школьник вряд ли понимал, что это увлечение несет смертельную опасность.В день трагедии Егор решил снять очередной ролик вместе с другом. Вместе они купили в магазине хозтоваров три газовых баллончика. Вдохнув содержимое, ребенок потерял сознание. Друг, которому тоже 12 лет, испугался и убежал. В скорую, а потом уже и родным, позвонил прохожий. Первым на место трагедии приехал брат Егора. К тому моменту прошло около получаса. Врачей еще не было. Близким пришлось везти мальчика в больницу самостоятельно.Сыщики, которые ведут дело о гибели подростка, установили, что врачи скорой приехали по вызову через 24 минуты. В это время Егора уже пытались вернуть к жизни в реанимации, но не смогли. Медики говорят, что даже взрослому человеку достаточно одного глубокого вдоха газа для того, чтобы в организме начались необратимые последствия. Следователи еще не дали оценку действиям врачей неотложки. Там уверяют, что приехать раньше не могли.Сотрудники СК нашли магазин, в котором дети купили опасный баллончик. Товар входит в список запрещенных для продажи детям. Теперь владельцы оправдываются: даже подумать не мог, какие цели были у подростков.Насколько виноваты продавцы магазина, за что должны ответить врачи скорой — все это выясняют теперь следователи.Подробности в репортаже