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  • 10.01, 12:38

ФСБ задержала украинца, проникшего в Крым под другой фамилией

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ФСБ задержала украинца, проникшего в Крым под другой фамилией

ФСБ задержала украинца, проникшего в Крым под другой фамилией

Крымские пограничники задержали украинца, который ради поездки на полуостров изменил данные в паспорте. Ранее этому мужчине уже запрещали въезд в Россию до 2019 года, сообщили пограничники. Теперь нарушителю грозит тюрьма.

В августе прошлого года 43-летний житель Херсонской области уже пытался въехать на территорию полуострова, его задержали при пересечении государственной границы на КПП «Армянск» и запретили посещение России до 2019 года. На этот раз гражданин Украины решил сменить фамилию.

Погрануправление ФСБ России по Республике Крым: «Несмотря на полученное уведомление, нарушитель, вынашивая умысел на незаконное пересечение госграницы с целью создания условий для беспрепятственного въезда в РФ, обратился в ЗАГС города Новая Каховка с целью изменения фамилии, после чего в паспортном столе получил установленным порядком новый паспорт гражданина Украины».

Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска «Перекоп» на новогодних каникулах. Мужчина предъявил паспорт, но пограничники заподозрили неладное. Путешественник заверил контролера, что фамилию не менял, а паспорт новый потому, что старый потерялся. Спустя некоторое время украинец все-таки признался, что сменил фамилию. Сейчас он задержан.

Жителю Херсонской области грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до четырех лет, сообщает РИА Новости.

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