ФСБ задержала украинца, проникшего в Крым под другой фамилией

Крымские пограничники задержали украинца, который ради поездки на полуостров изменил данные в паспорте. Ранее этому мужчине уже запрещали въезд в Россию до 2019 года, сообщили пограничники. Теперь нарушителю грозит тюрьма.
Погрануправление ФСБ России по Республике Крым: «Несмотря на полученное уведомление, нарушитель, вынашивая умысел на незаконное пересечение госграницы с целью создания условий для беспрепятственного въезда в РФ, обратился в ЗАГС города Новая Каховка с целью изменения фамилии, после чего в паспортном столе получил установленным порядком новый паспорт гражданина Украины».
Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска «Перекоп» на новогодних каникулах. Мужчина предъявил паспорт, но пограничники заподозрили неладное. Путешественник заверил контролера, что фамилию не менял, а паспорт новый потому, что старый потерялся. Спустя некоторое время украинец все-таки признался, что сменил фамилию. Сейчас он задержан.
Жителю Херсонской области грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до четырех лет, сообщает РИА Новости.
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