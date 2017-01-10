СМИ: российские миллиардеры обогатились на 29 млрд после победы Трампа

Капиталы самых богатых людей России стремительно растут после американских выборов.
Так, Тимченко, попавший под американские санкции, обогатился на 1,8 млрд долларов. Теперь его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов. Михельсон же стал богаче на 1,9 млрд долларов и смог довести свой капитал до 18,2 млрд долларов. Миллиардерам помог рост акций газовой компании НОВАТЭК, которые поднялись на 16% после американских выборов.
В целом же, по подсчетам журнала Forbes, совокупное состояние российских миллиардеров выросло после выборов на 29 млрд долларов.
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