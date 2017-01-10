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  • 10.01, 11:07

СМИ: российские миллиардеры обогатились на 29 млрд после победы Трампа

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СМИ: российские миллиардеры обогатились на 29 млрд после победы Трампа

СМИ: российские миллиардеры обогатились на 29 млрд после победы Трампа

Капиталы самых богатых людей России стремительно растут после американских выборов.

Богатеть российским миллиардерам помогают укрепление курса рубля и повышение цен на акции. Больше всего смогли прибавить капиталы Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона.

Так, Тимченко, попавший под американские санкции, обогатился на 1,8 млрд долларов. Теперь его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов. Михельсон же стал богаче на 1,9 млрд долларов и смог довести свой капитал до 18,2 млрд долларов. Миллиардерам помог рост акций газовой компании НОВАТЭК, которые поднялись на 16% после американских выборов.

В целом же, по подсчетам журнала Forbes, совокупное состояние российских миллиардеров выросло после выборов на 29 млрд долларов.

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