К российской операции по разминированию Алеппо подключились сирийцы

В Алеппо продолжаются работы по разминированию городских складов, фабрик, школ и жилых домов. К российским саперам присоединились сирийские коллеги.

Разложив карту города на броне бэтээра, командиры подразделений российских и сирийских саперов отмечают кварталы, требующие разминирования в первую очередь. Район разбивают на сектора, но работают в них в тесном взаимодействии, объединив усилия., руководитель группы саперов Северной группировки провинции Алеппо и Идлиб: «С российскими коллегами мы координируем наши действия во всем восточном Алеппо. Работы очень много. Мы обнаруживали склады и обычных боеприпасов, и химического оружия. На данный момент мы совместно разминировали уже больше половины районов».Район Аль-Калясси — некогда знаменитый промышленный центр текстильного производства в восточной части Алеппо. До войны в каждом доме располагались небольшие цеха по производству ниток, тканей и фурнитуры. Кран-балки установлены почти в каждой квартире. С помощью приспособлений работники поднимали сырье наверх, а затем спускали вниз готовую продукцию. Когда сюда пришли боевики, эти механизмы им пригодились. Все цеха они перепрофилировали под производство боеприпасов.Российским и сирийским саперам предстоит проверить каждый из них. Минно-разыскные собаки Беретта и Бретта упрощают задачу: присели у двери, значит за ней — взрывное устройство. Подробнее — в материале