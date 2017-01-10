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  • 10.01, 11:07
К российской операции по разминированию Алеппо подключились сирийцы. войны и вооруженные конфликты, разминирование, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

К российской операции по разминированию Алеппо подключились сирийцы

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К российской операции по разминированию Алеппо подключились сирийцы

К российской операции по разминированию Алеппо подключились сирийцы

К российской операции по разминированию Алеппо подключились сирийцы

    В Алеппо продолжаются работы по разминированию городских складов, фабрик, школ и жилых домов. К российским саперам присоединились сирийские коллеги.

    Разложив карту города на броне бэтээра, командиры подразделений российских и сирийских саперов отмечают кварталы, требующие разминирования в первую очередь. Район разбивают на сектора, но работают в них в тесном взаимодействии, объединив усилия.

    Аля Халиль Мехрез, руководитель группы саперов Северной группировки провинции Алеппо и Идлиб: «С российскими коллегами мы координируем наши действия во всем восточном Алеппо. Работы очень много. Мы обнаруживали склады и обычных боеприпасов, и химического оружия. На данный момент мы совместно разминировали уже больше половины районов».

    Район Аль-Калясси — некогда знаменитый промышленный центр текстильного производства в восточной части Алеппо. До войны в каждом доме располагались небольшие цеха по производству ниток, тканей и фурнитуры. Кран-балки установлены почти в каждой квартире. С помощью приспособлений работники поднимали сырье наверх, а затем спускали вниз готовую продукцию. Когда сюда пришли боевики, эти механизмы им пригодились. Все цеха они перепрофилировали под производство боеприпасов.

    Российским и сирийским саперам предстоит проверить каждый из них. Минно-разыскные собаки Беретта и Бретта упрощают задачу: присели у двери, значит за ней — взрывное устройство. Подробнее — в материале корреспондента НТВ Евгения Голованова.

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