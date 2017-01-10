В Китае случайно обнаружили гробницу эпохи Мин

В китайской провинции Сычуань при проведении строительных работ обнаружена гробница, возраст которой составляет не менее 350 лет.China News Service со ссылкой на местные СМИ сообщает, что древняя гробница была рассчитана на двух человек и имеет два небольших помещения. Каменные стенки украшает гравировка, на боковых — выточены диаграммы с надписями.
В захоронении также обнаружены гончарные изделия и посуда, однако костей и остатков гробов не было.
Гробницу нашли рабочие при строительстве в районе Бачжоу города Бачжун. По предварительным данным, гробницу возвели в 1368–1644 годы нашей эры, то есть в эпоху Мин. Об этом говорят характерные для того времени рисунки и найденные предметы обихода.
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