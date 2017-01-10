Пассажир упал на рельсы на Сокольнической линии московского метро

Движение поездов на Сокольнической линии прерывалось
Интерфаксу», что инцидент на красной ветке произошел около 8:10 утра.
из-за падения пассажира на рельсы, в настоящий момент движение восстановлено.
Представитель Московского метрополитена: «Нет движения от станции „Сокольники“ до „Бульвара Рокоссовского“ из-за инцидента с пассажиром».
Движение восстановили через 6 минут, сообщили представители службы. Сейчас поезда входят в график.
Состояние упавшего на рельсы пассажира не уточняется.
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