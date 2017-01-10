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  • 10.01, 09:36

Пассажир упал на рельсы на Сокольнической линии московского метро

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Пассажир упал на рельсы на Сокольнической линии московского метро

Пассажир упал на рельсы на Сокольнической линии московского метро

Движение поездов на Сокольнической линии прерывалось из-за падения пассажира на рельсы, в настоящий момент движение восстановлено.

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили «Интерфаксу», что инцидент на красной ветке произошел около 8:10 утра.

Представитель Московского метрополитена: «Нет движения от станции „Сокольники“ до „Бульвара Рокоссовского“ из-за инцидента с пассажиром».

Движение восстановили через 6 минут, сообщили представители службы. Сейчас поезда входят в график.

Состояние упавшего на рельсы пассажира не уточняется.

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