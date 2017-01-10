В Псковской области автобус с белорусскими паломниками столкнулся с грузовиком

В результате ДТП в Псковской области пострадали 5 человек.ТАСС со ссылкой на информацию регионального УМВД, в результате столкновения с грузовиком автобуса, перевозившего 55 белорусских паломников в Печоры, пострадали 5 человек, включая троих детей.
Туристический автобус столкнулся с фурой Renault в понедельник, около 20:20 по московскому времени на 251 километре трассы «Санкт-Петербург — Псков — Невель». На месте происшествия работают следователи и сотрудники ГИБДД, устанавливающие все детали ДТП.
У всех пострадавших незначительные травмы, поэтому они отказались от госпитализации. В настоящее время паломники уже доставлены к месту назначения.
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