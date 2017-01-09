США включили Бастрыкина и еще четверых граждан РФ в «список Магнитского»

Минфин США опубликовал дополнения к санкционному «списку Магнитского», расширив его действие на пятерых граждан России, включая главу Следственного комитета.
«Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был принят Конгрессом США и подписан президентом Обамой в декабре 2012 года. Этот документ предусматривает использование санкций против должностных лиц России, которых власти США обвиняют в причастности к нарушениям прав человека, напоминает ТАСС. В конце 2016 года Вашингтон расширил действие этого документа на все остальные страны. Власти США также заявляли, что у «списка Магнитского» имеется секретная часть, подробности которой не раскрываются.
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