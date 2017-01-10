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  • 10.01, 03:32
В США фермер спас примерзшего к трубе воробья: видео. США, зима, птицы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В США фермер спас примерзшего к трубе воробья: видео

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В США фермер спас примерзшего к трубе воробья: видео

В США фермер спас примерзшего к трубе воробья: видео

В США фермер спас примерзшего к трубе воробья: видео

    Пользователи соцсетей пересылают друг дружке видеоролик, в котором американец отогревает примерзшую к металлической поверхности птицу.

    Как сообщило издание Upi.com, история со счастливым финалом произошла в американском городе Колдуэлл (штат Айдахо).

    Фермер по имени Нельсон Уилсон нашел воробья примерзшим лапками к металлической трубе возле дома. Видимо, птица намочила их, а потом села на замерзший металл. Мужчина долго отогревал лапки птицы своим дыханием, после чего погрел их руками и отпустил пернатого пленника погоды на свободу.

    Пользователи соцсетей также спорят, воробей ли это. Некоторые уверены, что речь идет о самке мексиканской чечевицы, которые для людей, не увлекающихся орнитологией, чрезвычайно похожи на обычных воробьев.

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