Консул РФ скончался в Афинах

В посольстве РФ в Греции сообщили, что смерть консула Андрея Маланина была вызвана естественными причинами.СМИ, заведующий консульским отделом посольства РФ в Греции Андрей Маланин не вышел в понедельник на работу. Позже его тело было обнаружено в квартире в Афинах, где проживал 55-летний дипломат.
В посольстве РФ уже прокомментировали эту информацию журналистам ТАСС.
Сообщение посольства РФ в Греции: «Посольство с сожалением может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом. Смерть Андрея Маланина наступила от естественных причин».
Греческая полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.
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