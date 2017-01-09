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  • 09.01, 22:59

Консул РФ скончался в Афинах

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Консул РФ скончался в Афинах

Консул РФ скончался в Афинах

В посольстве РФ в Греции сообщили, что смерть консула Андрея Маланина была вызвана естественными причинами.

Как сообщают греческие СМИ, заведующий консульским отделом посольства РФ в Греции Андрей Маланин не вышел в понедельник на работу. Позже его тело было обнаружено в квартире в Афинах, где проживал 55-летний дипломат.

В посольстве РФ уже прокомментировали эту информацию журналистам ТАСС.

Сообщение посольства РФ в Греции: «Посольство с сожалением может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом. Смерть Андрея Маланина наступила от естественных причин».

Греческая полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.

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