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  • 09.01, 22:59

Минюст предложил отбирать у должников единственное жилье

153 комментария

Минюст предложил отбирать у должников единственное жилье

Минюст предложил отбирать у должников единственное жилье

Минюст разработал законопроект, разрешающий кредиторам обращать взыскание на единственное жилье должника.

В документе говорится, что продавать единственное жилье должника можно будет в том случае, если стоимость помещения превышает в два раза цену и норму площади жилья, положенного по закону ему и его семье. При этом запрещено продавать жилье должника, у которого есть деньги и другое имущество.

Деньги, оставшиеся после погашения задолженности, будут возвращаться должнику. Ему будут передавать минимальную сумму, достаточную для покупки нового жилья. Однако в том случае, если он в течение трех месяцев с даты перечисления денег не купит новое жилье, сумму передадут в бюджет муниципалитета, который и предоставит должнику новое жилое помещение.

Как отмечает ТАСС, в настоящее время в России действует запрет на обращение взыскания на единственное жилье должника. Однако, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, эта норма, по мнению Конституционного суда РФ, требует корректировки. Законопроект находится в стадии обсуждения.

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