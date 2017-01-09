Минюст предложил отбирать у должников единственное жилье

Минюст разработал законопроект, разрешающий кредиторам обращать взыскание на единственное жилье должника.
Деньги, оставшиеся после погашения задолженности, будут возвращаться должнику. Ему будут передавать минимальную сумму, достаточную для покупки нового жилья. Однако в том случае, если он в течение трех месяцев с даты перечисления денег не купит новое жилье, сумму передадут в бюджет муниципалитета, который и предоставит должнику новое жилое помещение.
Как отмечает ТАСС, в настоящее время в России действует запрет на обращение взыскания на единственное жилье должника. Однако, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, эта норма, по мнению Конституционного суда РФ, требует корректировки. Законопроект находится в стадии обсуждения.
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