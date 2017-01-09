Таец прикинулся жертвой наводнения и изнасиловал россиянку

Житель острова Самуи (Таиланд) задержан по подозрению в нападении на туристку из России.
Полицейские уже задержали подозреваемого. У него нашли украденные у туристки вещи. Как сообщает РИА Новости, мужчина уже дал признательные показания.
на популярные курорты юга Таиланда обрушилось наводнение. Жертвами стихии стали 19 подданных королевства, один человек считается пропавшим без вести. Кроме того, из-за наводнения были отменены и задержаны десятки авиарейсов, в том числе в российские города.
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