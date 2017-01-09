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  • 09.01, 21:29

Таец прикинулся жертвой наводнения и изнасиловал россиянку

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Таец прикинулся жертвой наводнения и изнасиловал россиянку

Таец прикинулся жертвой наводнения и изнасиловал россиянку

Житель острова Самуи (Таиланд) задержан по подозрению в нападении на туристку из России.

27-летний таец заявил россиянке, что вода отнесла его на километры от дома, и попросил женщину подвезти его на мотоцикле. Туристка согласилась помочь «жертве наводнения». Однако мужчина набросился на россиянку, когда они проезжали безлюдное место, изнасиловал ее и ограбил.

Полицейские уже задержали подозреваемого. У него нашли украденные у туристки вещи. Как сообщает РИА Новости, мужчина уже дал признательные показания.

Напомним, на днях на популярные курорты юга Таиланда обрушилось наводнение. Жертвами стихии стали 19 подданных королевства, один человек считается пропавшим без вести. Кроме того, из-за наводнения были отменены и задержаны десятки авиарейсов, в том числе в российские города.

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