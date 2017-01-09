В лютые холода на полевых кухнях МЧС отогрелись 15 тысяч человек

В европейской части России подводят итоги
по-сибирски сурового уикенда — с тридцатиградусными, а где-то и сорокаградусными морозами. Машины не заводятся, отменяют авиарейсы, а кое-где из-за перебоев с электричеством вводили даже режим ЧС.
Если же машина встала на трассе, то на этот случай МЧС развернула вдоль дорог пункты обогрева — более 140 по всей стране. На таких полевых кухнях накормили горячей кашей и отпоили чаем 15 тысяч человек. И, конечно, социальные службы, волонтеры помогают в эти дни бездомным. В Москве на Курском вокзале работает «социальный патруль» — автобус, где можно погреться и выпить чаю. Кстати, московские бездомные точно знают, что греться спиртным в такие дни смертельно опасно.
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