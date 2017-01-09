В лютые холода на полевых кухнях МЧС отогрелись 15 тысяч человек

В европейской части России подводят итоги по-сибирски сурового уикенда — с тридцатиградусными, а где-то и сорокаградусными морозами. Машины не заводятся, отменяют авиарейсы, а кое-где из-за перебоев с электричеством вводили даже режим ЧС.

Холода в России оказались рекордными — до минус 45 градусов в Поволжье. Даже на севере России такого нет: зима ушла на юг в этом году. Массовые отмены занятий в школах: во Владимирской, Ярославской и Костромской областях каникулы продлили на один день. А в одной из школ Нижнего Новгорода из 30 школьников учиться пришли только три, передает корреспондент НТВ Сергей Морозов.40-градусные морозы в Нижегородской и Кировской области, но жители говорят, что им все нипочем, надевают по две куртки, несколько пар штанов — и на улицу. Техника не выдерживает, машины не заводятся — на улицах Кирова автомобилисты льют кипяток на воздуховод, чтобы разбудить машину.Если же машина встала на трассе, то на этот случай МЧС развернула вдоль дорог пункты обогрева — более 140 по всей стране. На таких полевых кухнях накормили горячей кашей и отпоили чаем 15 тысяч человек. И, конечно, социальные службы, волонтеры помогают в эти дни бездомным. В Москве на Курском вокзале работает «социальный патруль» — автобус, где можно погреться и выпить чаю. Кстати, московские бездомные точно знают, что греться спиртным в такие дни смертельно опасно.