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  • 09.01, 19:57

Киев готов разрешить россиянину Панайотову выступить на «Евровидении»

6 комментариев
  • Фото РИА Новости, Евгений Одиноков
Киев готов разрешить россиянину Панайотову выступить на «Евровидении»

Киев готов разрешить россиянину Панайотову выступить на «Евровидении»

Киев готов разрешить россиянину Панайотову выступить на «Евровидении»
  • Фото РИА Новости, Евгений Одиноков

    • Украинские власти заявили, что не собираются препятствовать российскому певцу Александру Панайотову участвовать в конкурсе «Евровидение».

    Как рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Верховной рады Антон Геращенко, россиянин сможет выступить «Евровидении» в том случае, если он не был замечен в публичных выступлениях против Украины и не внесен в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Парламентарий также подчеркнул, что никогда не слышал песен Панайотова.

    Антон Геращенко, депутат Верховной рады: «Если он не внесен в список лиц, запрещенных к въезду в Украину, я проблем не вижу».

    Уроженец Запорожья Александр Панайотов прославился после участия в пятом сезоне шоу «Голос», где занял второе место. В последнее время в музыкальных кругах появились слухи, что певец может представить Россию на международном песенном конкурсе в Киеве. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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