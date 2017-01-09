Киев готов разрешить россиянину Панайотову выступить на «Евровидении»

Украинские власти заявили, что не собираются препятствовать российскому певцу Александру Панайотову участвовать в конкурсе «Евровидение».



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Киев

Украина

Как рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Верховной рады Антон Геращенко, россиянин сможет выступить «Евровидении» в том случае, если он не был замечен в публичных выступлениях против Украины и не внесен в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Парламентарий также подчеркнул, что никогда не слышал песен Панайотова., депутат Верховной рады: «Если он не внесен в список лиц, запрещенных к въезду в Украину, я проблем не вижу».Уроженец Запорожья Александр Панайотов прославился после участия в пятом сезоне шоу «Голос», где занял второе место. В последнее время в музыкальных кругах появились слухи, что певец может представить Россию на международном песенном конкурсе в Киеве. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.