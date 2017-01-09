Спасатели выдвигают версии крушения рыболовецкого судна в Финском заливе

По мнению специалистов, экипаж Monni, который так и не прибыл в порт
Усть-Луга утром 4 января, могли погубить ветер и мороз. По предварительным данным, судно обледенело и таким образом пошло ко дну.
На данный момент обследован 1381 квадратный километр. Никаких следов пока не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц».
Репортаж корреспондента НТВ Марии Сапожниковой.
По информации спасательных служб, более 300 человек на вертолетах и с помощью гидролокаторов пытаются отыскать в Финском заливе пропавшее рыболовецкое судно. Ищут и на воде, и с берега. Но за пять дней никаких результатов.
То, что рыболовецкое судно вышло на промысел, не было секретом. Но на то, что с 16 ноября действует запрет порта «Усть-Луга» на выход в акваторию Финского залива маломерных судов, каким и является пропавший Monni, многие обратили внимание только после трагедии.
Хотя прежде чем выйти из порта или войти в него, всегда запрашивается разрешение. Запись радиоэфира как доказательство того, что рейс был санкционированным. В 8 часов 28 минут 4 января судно Monni еще на экранах. Оно пропадет через 40 секунд. А за 18 минут до исчезновения капитан Александр Масленников в радиоэфире связывается с диспетчером. Аудиозапись появилась в интернет-газете 47news.
Специалисты строят версии. По одной из них, корабль мог перевернуться из-за наледи. В тот день был сильный мороз. Именно в обледенении палубы и мачты корабля эксперты видят одну из причин того, что судно так быстро ушло под воду. Капитан даже не успел подать сигнал SOS. Также стало известно, что в порт корабль возвращался с пятью тоннами рыбы на борту.
Игорь Калинин, председатель региональной общественной организации «Добровольная спасательная служба „Кронштадт“»: «Было небольшое ветровое волнение. Это дело нескольких минут, чтобы уйти под воду».
Одноклассник капитана Масленникова в ту ночь был на вахте и вспоминает, что погода была хорошая. И о друге отзывается как об опытном судоводителе. Стаж Александра Масленникова больше 16 лет.
Евгений Фадеев, друг, одноклассник капитана Александра Масленникова: «Он выходил работать в ночь. Погода была идеальная, штилевая. Ему чуть не хватило времени. Порывы ветра налетели только в 9:30–9:40. Он должен был успеть вернуться обратно, потому что усиление ветра обещали к обеду».
Владелец промыслового судна ситуацию не комментирует. Известно лишь, что Monni сдавали в аренду. На борту было три члена экипажа, все они — многодетные отцы. Сегодня члены их семей дают показания в Северо-западном следственном управлении на транспорте.
Они поделились опасениями, что вину могут возложить лишь на моряков. Хотя очевидно, что в залив, несмотря на запрет, команда вышла не по своей инициативе.
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