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  • 09.01, 18:26

Елена Ваенга экстренно госпитализирована на гастролях

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Елена Ваенга экстренно госпитализирована на гастролях

Елена Ваенга экстренно госпитализирована на гастролях

Елена Ваенга экстренно госпитализирована на гастролях
  • Фото: vaengaofficial /instagram.com

    • Певица Елена Ваенга отменила ближайшие выступления на прибалтийских гастролях из-за экстренной госпитализации с гриппом.

    Об этом артистка написала в своем Instagram, сопроводив сообщение о госпитализации фотографией своей руки под капельницей.

    Елена Ваенга: «Сегодня и послезавтра концерта не будет. Молю Бога, чтобы к Таллину подняли. Грипп. 2-й день».

    Известно, что концерт в Таллине, о котором пишет певица, запланирован на 13 января. Отмененные выступления должны были состояться в Даугавпилсе и Тарту.

    В ноябре Ваенга уже отменяла концерты из-за болезни. По ее словам, тогда она потеряла голос и сломалась.

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