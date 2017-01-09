Елена Ваенга экстренно госпитализирована на гастролях

Певица Елена Ваенга отменила ближайшие выступления на прибалтийских гастролях
Instagram, сопроводив сообщение о госпитализации фотографией своей руки под капельницей.
из-за экстренной госпитализации с гриппом.
Елена Ваенга: «Сегодня и послезавтра концерта не будет. Молю Бога, чтобы к Таллину подняли. Грипп. 2-й день».
Известно, что концерт в Таллине, о котором пишет певица, запланирован на 13 января. Отмененные выступления должны были состояться в Даугавпилсе и Тарту.
В ноябре Ваенга уже отменяла концерты из-за болезни. По ее словам, тогда она потеряла голос и сломалась.
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