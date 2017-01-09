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  • 09.01, 18:27
Тщательные поиски шестилетнего Егора Антонова из Коммунара пока не дают результатов. Ленинградская область, дети и подростки, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тщательные поиски шестилетнего Егора Антонова из Коммунара пока не дают результатов

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Тщательные поиски шестилетнего Егора Антонова из Коммунара пока не дают результатов

Тщательные поиски шестилетнего Егора Антонова из Коммунара пока не дают результатов

Тщательные поиски шестилетнего Егора Антонова из Коммунара пока не дают результатов

    В поисковой операции, которая продолжается в Ленобласти третий день, участвуют спасатели МЧС, волонтеры и полиция.

    В Гатчинском районе Ленобласти уже двое суток ищут шестилетнего мальчика. Оперативные службы исследуют ближайшие водоемы. В поисках активное участие принимают и волонтеры. Сегодня вечером они вновь подключатся к прочесыванию района.

    До этого активисты добровольных отрядов «Лиза Алерт», «Экстремум», движения «Легион» и других организаций разыскивали Егора Антонова не только в самом Коммунаре, где живет его семья, но и в окрестных населенных пунктах. Мальчик пропал в Рождество. Следы вышедшего погулять во дворе ребенка обнаружить пока не удается.

    Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, водолазы тщательно исследуют участок реки Ижоры в Коммунаре, которая протекает всего в паре сотен метров от дома, где живет семья Антоновых. За это время сотрудники МЧС не обнаружили никаких следов, которые могли бы свидетельствовать о том, что мальчик был на реке или попал в воду. И это, скорее всего, хорошая новость.

    Родители Егора Антонова характеризуют мальчика как аккуратного и осторожного ребенка. Поэтому и не побоялись разрешить ему пойти на улицу с собакой самостоятельно. Тем более что по выходным он регулярно выгуливал дворнягу Риту. Взрослые вышли на улицу минут через 10–15, но сына не обнаружили. Только собаку с поводком, что, конечно, поставило старших Антоновых в тупик. Версий того, куда мог отправиться мальчик, особенно по своей воле, у них нет.

    Игорь Антонов, отец Егора Антонова: «Сын приучен к тому, что со двора без разрешения уходить нельзя. Своим ходом на общественном транспорте наши ребята не катаются».

    Так что вся надежда теперь на сотрудников МЧС, полиции, профессиональных поисково-спасательных отрядов и добровольцев из «Экстремума», «Легиона», «Лизы Алерт» и едва ли не десятка других организаций. На всем протяжении двух суток после пропажи Егора Антонова его искали не меньше 350 человек. Осматривали подвалы, колодцы, чердаки и дворы, опрашивали сотни возможных очевидцев.

    По правоохранительной линии к поиску Егора Антонова тоже привлекли самые профессиональные кадры. Задействованы даже силы Следственного комитета. Правда, для этого пришлось возбудить уголовное дело по пугающей статье «Убийство малолетнего». Остается надеяться, что она так и останется формальностью в этой истории.

    Сегодня правоохранители и МЧС попросили волонтеров взять паузу. Но уже вечером многие из них готовы продолжить поиски. Завтра, если понадобится, они возобновят полномасштабный поиск. Тем, кто захочет помочь найти Егора Антонова, полезно знать: его рост 1 метр 26 сантиметров, он худощавый, светловолосый, был одет в ушанку, валенки и разноцветную горнолыжную куртку.

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