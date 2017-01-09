Тщательные поиски шестилетнего Егора Антонова из Коммунара пока не дают результатов

В поисковой операции, которая продолжается в Ленобласти третий день, участвуют спасатели МЧС, волонтеры и полиция.
До этого активисты добровольных отрядов «Лиза Алерт», «Экстремум», движения «Легион» и других организаций разыскивали Егора Антонова не только в самом Коммунаре, где живет его семья, но и в окрестных населенных пунктах. Мальчик пропал в Рождество. Следы вышедшего погулять во дворе ребенка обнаружить пока не удается.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, водолазы тщательно исследуют участок реки Ижоры в Коммунаре, которая протекает всего в паре сотен метров от дома, где живет семья Антоновых. За это время сотрудники МЧС не обнаружили никаких следов, которые могли бы свидетельствовать о том, что мальчик был на реке или попал в воду. И это, скорее всего, хорошая новость.
Родители Егора Антонова характеризуют мальчика как аккуратного и осторожного ребенка. Поэтому и не побоялись разрешить ему пойти на улицу с собакой самостоятельно. Тем более что по выходным он регулярно выгуливал дворнягу Риту. Взрослые вышли на улицу минут через 10–15, но сына не обнаружили. Только собаку с поводком, что, конечно, поставило старших Антоновых в тупик. Версий того, куда мог отправиться мальчик, особенно по своей воле, у них нет.
Игорь Антонов, отец Егора Антонова: «Сын приучен к тому, что со двора без разрешения уходить нельзя. Своим ходом на общественном транспорте наши ребята не катаются».
Так что вся надежда теперь на сотрудников МЧС, полиции, профессиональных поисково-спасательных отрядов и добровольцев из «Экстремума», «Легиона», «Лизы Алерт» и едва ли не десятка других организаций. На всем протяжении двух суток после пропажи Егора Антонова его искали не меньше 350 человек. Осматривали подвалы, колодцы, чердаки и дворы, опрашивали сотни возможных очевидцев.
По правоохранительной линии к поиску Егора Антонова тоже привлекли самые профессиональные кадры. Задействованы даже силы Следственного комитета. Правда, для этого пришлось возбудить уголовное дело по пугающей статье «Убийство малолетнего». Остается надеяться, что она так и останется формальностью в этой истории.
Сегодня правоохранители и МЧС попросили волонтеров взять паузу. Но уже вечером многие из них готовы продолжить поиски. Завтра, если понадобится, они возобновят полномасштабный поиск. Тем, кто захочет помочь найти Егора Антонова, полезно знать: его рост 1 метр 26 сантиметров, он худощавый, светловолосый, был одет в ушанку, валенки и разноцветную горнолыжную куртку.
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