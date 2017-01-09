В Москве начали открывать пункты утилизации новогодних елок

Сегодня в Москве открылся первый пункт приема новогодних елок. Любой желающий может принести туда отслуживший символ праздника и сдать его в утилизацию.

Волонтеры превратят ели, сосны и пихты в удобрения, которые потом используют для выращивания новых деревьев., экоцентр «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода»: «Вот если в природе падает дерево, оно служит пищей для новых растений. И на нем потом вырастают новые елочки, на месте старого упавшего. А у нас, если все попадает на свалку, где все перемешано, этого не происходит. Поэтому если вы приносите новогоднюю елочку на переработку, она отправляется обратно в природу, а не на свалку, где с ней ничего хорошего не происходит».15 января такие пункты переработки появятся во всех округах Москвы.