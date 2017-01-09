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  • 09.01, 16:55
Россия с начала года сократила добычу нефти на 130 тысяч баррелей. нефть, ОПЕК, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Россия с начала года сократила добычу нефти на 130 тысяч баррелей

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Россия с начала года сократила добычу нефти на 130 тысяч баррелей

Россия с начала года сократила добычу нефти на 130 тысяч баррелей

    Россия в первую неделю января сократила добычу на 130 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, мы выполняем договоренность с другими производителями нефти, и даже перевыполняем.

    Согласно плану, в январе наша страна должна была срезать 50 тысяч баррелей и постепенно, к маю, довести сокращение до 300 тысяч. Выполняет свои обещания и другой ключевой игрок — Саудовская Аравия, она стала добывать почти на полмиллиона баррелей меньше.

    Беда в том, что США, которые не связаны никакими соглашениями, стали наращивать добычу сланцевой нефти. Вдобавок Иран устроил грандиозную распродажу нефти со своих танкеров: она копилась там в период санкций.

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