Россия с начала года сократила добычу нефти на 130 тысяч баррелей

Россия в первую неделю января сократила добычу на 130 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, мы выполняем договоренность с другими производителями нефти, и даже перевыполняем.плану, в январе наша страна должна была срезать 50 тысяч баррелей и постепенно, к маю, довести сокращение до 300 тысяч. Выполняет свои обещания и другой ключевой игрок — Саудовская Аравия, она стала добывать почти на полмиллиона баррелей меньше.
Беда в том, что США, которые не связаны никакими соглашениями, стали наращивать добычу сланцевой нефти. Вдобавок Иран устроил грандиозную распродажу нефти со своих танкеров: она копилась там в период санкций.
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