Военный корабль США открыл предупредительный огонь по иранским катерам

Эсминец ВМС Mahan сделал несколько выстрелов
из-за приближения иранских катеров.
После этого было принято решение открыть предупредительный огонь. Три выстрела прогремели после того, как катера проигнорировали радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США.
Как сообщает Reuters, Mahan сопровождал два других военных корабля.
Отметим, что ранее в Пентагоне уже жаловались на то, что иранские катера слишком близко подходят к американским кораблям в Персидском заливе. В Тегеране же заявляли, что американские самолеты пытаются пересечь иранскую границу.
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