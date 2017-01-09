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  • 09.01, 16:55

Военный корабль США открыл предупредительный огонь по иранским катерам

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Военный корабль США открыл предупредительный огонь по иранским катерам

Военный корабль США открыл предупредительный огонь по иранским катерам

Военный корабль США открыл предупредительный огонь по иранским катерам
  • Фото: public.navy.mil

    • Эсминец ВМС Mahan сделал несколько выстрелов из-за приближения иранских катеров.

    Инцидент произошел в минувшее воскресенье в Ормузском проливе. Четыре катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на высокой скорости приблизились на расстояние 800 метров к американскому кораблю.

    После этого было принято решение открыть предупредительный огонь. Три выстрела прогремели после того, как катера проигнорировали радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США.

    Как сообщает Reuters, Mahan сопровождал два других военных корабля.

    Отметим, что ранее в Пентагоне уже жаловались на то, что иранские катера слишком близко подходят к американским кораблям в Персидском заливе. В Тегеране же заявляли, что американские самолеты пытаются пересечь иранскую границу.

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