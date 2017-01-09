«Газпром» поставил рекорд по экспорту в дальнее зарубежье

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2016 году вырос до 179,3 млрд кубов и достиг исторического максимума, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Алексей Миллер: «Рекордный результат наглядно демонстрирует значительное увеличение спроса на российский газ в Европе и наши возможности обеспечить его надежный экспорт в требуемом объеме».
Сегодня также стало известно, что «Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа в Европу. По данным холдинга, потребителям было поставлено 621,8 млн кубометров газа. При этом максимальный результат был достигнут в воскресенье, когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю, передает ТАСС.
Предыдущее пиковое значение — 615,5 млн кубометров газа в сутки — было зафиксировано 6 января.
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