Дайвер снял от первого лица видео кровавого боя с тупорылой акулой

В Австралии дайвер сумел уйти живым от напавшей на него тупорылой акулы — одного из опаснейших хищников в мире.
35-летний Кэрри Дэниел занимался подводным плаванием у побережья Северного Квинсленда и снимал все происходящее на камеру. Внезапно из морской пучины возникла акула, которая бросилась в атаку. Мужчина не растерялся и немедленно метнул в пасть хищницы гарпун, нанеся ей серьезную рану. После чего благополучно уплыл, оставив акулу извиваться от боли.
Видеозапись этого случая была опубликована на YouTube-канале
, посвященном подводной охоте.
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