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  • 09.01, 15:24
Дайвер снял от первого лица видео кровавого боя с тупорылой акулой. Австралия, акулы, дайвинг. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дайвер снял от первого лица видео кровавого боя с тупорылой акулой

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Дайвер снял от первого лица видео кровавого боя с тупорылой акулой

Дайвер снял от первого лица видео кровавого боя с тупорылой акулой

Дайвер снял от первого лица видео кровавого боя с тупорылой акулой

    В Австралии дайвер сумел уйти живым от напавшей на него тупорылой акулы — одного из опаснейших хищников в мире.

    35-летний Кэрри Дэниел занимался подводным плаванием у побережья Северного Квинсленда и снимал все происходящее на камеру. Внезапно из морской пучины возникла акула, которая бросилась в атаку. Мужчина не растерялся и немедленно метнул в пасть хищницы гарпун, нанеся ей серьезную рану. После чего благополучно уплыл, оставив акулу извиваться от боли.

    Видеозапись этого случая была опубликована на YouTube-канале, посвященном подводной охоте.

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