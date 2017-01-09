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  • 09.01, 15:25
Разрушительное наводнение застигло врасплох российских туристов в Таиланде. Таиланд, наводнения, стихийные бедствия, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Разрушительное наводнение застигло врасплох российских туристов в Таиланде

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Разрушительное наводнение застигло врасплох российских туристов в Таиланде

Разрушительное наводнение застигло врасплох российских туристов в Таиланде

Разрушительное наводнение застигло врасплох российских туристов в Таиланде

    В Таиланде проливные дожди не прекращаются уже несколько дней. Практически полностью парализованы южные провинции. Аэропорты закрыты. Задержаны более 15 рейсов: в Москву, Петербург, Екатеринбург и другие российские города.

    Остров Самуи первым принял удар стихии. Наводнение началось из-за продолжительных дождей, нетипичных для Таиланда в это время года. В результате дома оказались затоплены, улицы превратились в бурлящие реки, автомобили ушли под воду практически по крыши.

    Сотни жителей островов и туристы оказались в водной западне. 19 подданных королевства погибли, один человек считается пропавшим без вести. Закрыты школы, эвакуированы несколько больниц. В некоторых регионах на борьбу со стихией бросили военных.

    Из-за частичного затопления взлетно-посадочных полос в нескольких аэропортах отменили местные и чартерные рейсы. Всего около 25. Туристов просили без необходимости не покидать свои дома и отели. В некоторых местах уровень воды поднялся до полуметра.

    А вскоре наводнение затронуло и другой популярный среди россиян остров Панган, а затем и Пхукет. Местные власти предостерегали, что потоки воды могли принести в населенные пункты огромное количество змей.

    Подробности — в репортаже.

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