Разрушительное наводнение застигло врасплох российских туристов в Таиланде

В Таиланде проливные дожди не прекращаются уже несколько дней. Практически полностью парализованы южные провинции. Аэропорты закрыты. Задержаны более 15 рейсов: в Москву, Петербург, Екатеринбург и другие российские города.

Остров Самуи первым принял удар стихии. Наводнение началось из-за продолжительных дождей, нетипичных для Таиланда в это время года. В результате дома оказались затоплены, улицы превратились в бурлящие реки, автомобили ушли под воду практически по крыши.Сотни жителей островов и туристы оказались в водной западне. 19 подданных королевства погибли, один человек считается пропавшим без вести. Закрыты школы, эвакуированы несколько больниц. В некоторых регионах на борьбу со стихией бросили военных.Из-за частичного затопления взлетно-посадочных полос в нескольких аэропортах отменили местные и чартерные рейсы. Всего около 25. Туристов просили без необходимости не покидать свои дома и отели. В некоторых местах уровень воды поднялся до полуметра.А вскоре наводнение затронуло и другой популярный среди россиян остров Панган, а затем и Пхукет. Местные власти предостерегали, что потоки воды могли принести в населенные пункты огромное количество змей.Подробности — в репортаже.