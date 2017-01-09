В Уфе неизвестные накинулись с битами на жильцов дома, вышедших на уборку снега

Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на жителей многоэтажки в Уфе. Неизвестные с бейсбольными битами атаковали людей, которые вышли на уборку двора.
Максим Родионов, руководитель пресс-службы МВД по региону: «Гражданин получил телесные повреждения в ходе конфликта с водителем автомобиля „Лада“ и его пассажиром. В настоящее время полицейскими установлен владелец машины, принимаются меры к розыску лиц, подозреваемых в причинении телесных повреждений. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
Полицейские и медики признали серьезными травмы только у одного из жильцов дома. Стражи порядка установили регистрационный номер машины, на которой приехал зачинщик драки. Автомобиль объявили в розыск.
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