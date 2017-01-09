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  • 09.01, 15:25
В Уфе неизвестные накинулись с битами на жильцов дома, вышедших на уборку снега. Башкирия, драки и избиения, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Уфе неизвестные накинулись с битами на жильцов дома, вышедших на уборку снега

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В Уфе неизвестные накинулись с битами на жильцов дома, вышедших на уборку снега

В Уфе неизвестные накинулись с битами на жильцов дома, вышедших на уборку снега

В Уфе неизвестные накинулись с битами на жильцов дома, вышедших на уборку снега

    Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на жителей многоэтажки в Уфе. Неизвестные с бейсбольными битами атаковали людей, которые вышли на уборку двора.

    Сотрудники управляющей компании попросили жильцов отогнать припаркованные машины, чтобы освободить площадку для снегоуборочной техники. Но в это время во двор попыталась заехать легковушка. Невзирая на просьбы главы ТСЖ, водитель едва не сбил его, а потом набросился с кулаками. В итоге в драку вмешались и жильцы, и пассажиры машины. Вооружились как смогли: одни взяли в руки биты, другие — автомобильные щетки для уборки снега.

    Максим Родионов, руководитель пресс-службы МВД по региону: «Гражданин получил телесные повреждения в ходе конфликта с водителем автомобиля „Лада“ и его пассажиром. В настоящее время полицейскими установлен владелец машины, принимаются меры к розыску лиц, подозреваемых в причинении телесных повреждений. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

    Полицейские и медики признали серьезными травмы только у одного из жильцов дома. Стражи порядка установили регистрационный номер машины, на которой приехал зачинщик драки. Автомобиль объявили в розыск.

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