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  • 09.01, 12:22

Петербуржский преподаватель покончил с собой в аудитории вуза

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Петербуржский преподаватель покончил с собой в аудитории вуза

Петербуржский преподаватель покончил с собой в аудитории вуза

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в здании Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, погибший был преподавателем вуза. Его тело в петле, привязанной к трубе отопления в аудитории кафедры инноватики и интегрированных систем качества, обнаружила уборщица.

На сайте СКР по Петербургу сообщается, что, по предварительной версии, мужчина совершил самоубийство, мотивы которого в настоящее время устанавливаются. Предсмертной записки на месте происшествия предполагаемый самоубийца не оставил.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления обстоятельств и причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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