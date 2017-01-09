Петербуржский преподаватель покончил с собой в аудитории вуза

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в здании
РИА Новости в правоохранительных органах, погибший был преподавателем вуза. Его тело в петле, привязанной к трубе отопления в аудитории кафедры инноватики и интегрированных систем качества, обнаружила уборщица.
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.
На сайте СКР по Петербургу сообщается, что, по предварительной версии, мужчина совершил самоубийство, мотивы которого в настоящее время устанавливаются. Предсмертной записки на месте происшествия предполагаемый самоубийца не оставил.
Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления обстоятельств и причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии