Трескучие морозы продлили каникулы школьникам в регионах

Сегодня, в первый рабочий день после новогодних праздников, жители, по крайне мере, европейской части России обсуждают, скорее, не то, как прошли выходные, а получилось ли завести автомобиль или насколько тепло в квартире. Аномальные морозы продолжают сковывать многие регионы.

В Московской и Костромской областях по-прежнему сохраняется предпоследний, оранжевый уровень опасности. Накануне из-за сбоя работы котельной в подмосковном Красногорске более 10 тысяч жителей едва не остались без тепла. Авария привела к резкому понижению температуры в квартирах. Энергетикам уже удалось восстановить работу всех трех котлов.По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве начнется потепление.Между тем в Пермском крае, по данным метеослужбы, столбики термометров сегодня могут опуститься до 45 ниже нуля. В Нижегородской области — до минус 40. Там региональное министерство образования рекомендовало родителям оставить детей дома. По крайней мере, на одни сутки продлеваются каникулы для школьников Владимирской и Ярославской областей.Власти Костромы предложили родителям решить самостоятельно, исходя из текущей температуры. В Москве, Калуге и Рязани школы буду работать в привычном режиме.