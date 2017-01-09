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  • 09.01, 12:22
Трескучие морозы продлили каникулы школьникам в регионах. морозы, образование, погодные аномалии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трескучие морозы продлили каникулы школьникам в регионах

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Трескучие морозы продлили каникулы школьникам в регионах

Трескучие морозы продлили каникулы школьникам в регионах

    Сегодня, в первый рабочий день после новогодних праздников, жители, по крайне мере, европейской части России обсуждают, скорее, не то, как прошли выходные, а получилось ли завести автомобиль или насколько тепло в квартире. Аномальные морозы продолжают сковывать многие регионы.

    В Московской и Костромской областях по-прежнему сохраняется предпоследний, оранжевый уровень опасности. Накануне из-за сбоя работы котельной в подмосковном Красногорске более 10 тысяч жителей едва не остались без тепла. Авария привела к резкому понижению температуры в квартирах. Энергетикам уже удалось восстановить работу всех трех котлов.

    По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве начнется потепление.

    Между тем в Пермском крае, по данным метеослужбы, столбики термометров сегодня могут опуститься до 45 ниже нуля. В Нижегородской области — до минус 40. Там региональное министерство образования рекомендовало родителям оставить детей дома. По крайней мере, на одни сутки продлеваются каникулы для школьников Владимирской и Ярославской областей.

    Власти Костромы предложили родителям решить самостоятельно, исходя из текущей температуры. В Москве, Калуге и Рязани школы буду работать в привычном режиме.

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