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  • 09.01, 12:22
Российские саперы нашли в Алеппо фугасы, сделанные из кухонных сковородок. Сирия, войны и вооруженные конфликты, разминирование, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские саперы нашли в Алеппо фугасы, сделанные из кухонных сковородок

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Российские саперы нашли в Алеппо фугасы, сделанные из кухонных сковородок

Российские саперы нашли в Алеппо фугасы, сделанные из кухонных сковородок

Российские саперы нашли в Алеппо фугасы, сделанные из кухонных сковородок

    В освобожденном Алеппо продолжается работа. Сотрудники российского центра по примирению помогают местным жителям с едой и одеждой, а саперы шаг за шагом разминируют восточные кварталы города.

    Как сообщает с места событий корреспондент НТВ Евгений Голованов, искать неразорвавшиеся снаряды, склады с оружием и боеприпасами, оставшиеся после боевиков, не входит в круг обязанностей бойцов батальона военной полиции. Но даже на обычном патрулировании они то и дело натыкаются на них. Опасный район тут же берут в кольцо. Местным жителям придется подождать, пока не закончится разминирование. Саперы будут на месте уже через несколько минут.

    Сапер: «Различные „самоделки“ у нас в ящике. Гранаты. Также заготовки для поясов шахида, набитые тротиловой крошкой, и различная амуниция».

    Чем дальше по лабиринтам коридоров, тем больше находок. Например, плоские контейнеры — это самодельные противопехотные мины. Сложены, как дрова в поленнице. В соседнем помещении — десятки фугасов, сваренных из газовых баллонов. Во дворе та же картина: он буквально усеян боеприпасами.

    Боевики, контролировавшие район, не испытывали дефицита в штатных боеприпасах. Но и были весьма изобретательны в производстве собственных. Например, делали фугасы из обычных сковородок, заливая их тротилом с подведенным шнуром: готовили в кухонной утвари адское блюдо.

    Район Суккари был последним оплотом террористов в восточном Алеппо. Здесь фанатично настроенные радикалы намеревались стоять до конца. Подробнее — в репортаже НТВ.

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