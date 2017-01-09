Танк, кроватный грейдер и газонокосилка: сибиряки находят способы борьбы со снегом

В плену у непогоды оказались города Сибири. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы очистить улицы от небывалого количества снега.

Пока коммунальщики сражение со стихией проигрывают, но на помощь приходят местные умельцы.— об альтернативных решениях проблемы.Новосибирске с начала декабря — режим чрезвычайной ситуации из-за метелей. Городские снегоотвалы трещат под 15-сантиметровыми горами снега.: «Мы не справляемся, снег мягкий, проваливается и машины подняться наверх не могут, а трактора не успевают все это протолкнуть».В снежной осаде Новосибирск с октября: курганы намело выше человеческого роста — в три раза больше нормы. Аккуратной формы сугробы — часто не то, чем они кажутся. Так маскируются «подснежники», как называют их автолюбители. Такую машину при всем желании не откопаешь.Погода диктует тренды. Лопата этой зимой — очень популярный аксессуар. И валенки тоже. А шуточная песня про снег Машани набрала десятки тысяч просмотров. Новосибирская певица, которая прославилась в сети патриотическим клипом «Мой Путин», готовит новое обращение к президенту.: «В космос летаем, а со снегом справиться не можем! Владимир Владимирович, введите снегоуборочные войска в Новосибирск».Шутки шутками, а в борьбе со снегом новосибирцам уже предлагали помощь военные. Но местные власти решили от тяжелой артиллерии отказаться, дороги поберечь. Дорожники бьются пока своими силами, но снег продолжает сыпать.Жителям одного из барнаульских кварталов, можно сказать, повезло: там улицы уже чистит танк. Народный умелец Николай Родин сконструировап гибрид «семерки» и трактора. И это уже шестая модификация снегоуборочной техники. Небольшие улочки никто обычно не чистит, рассказывает автомеханик. А как пройдет по ним танк-уборщик, соседи радуются, даже на бензин для машины скидываются.Очаги народного сопротивления снегу есть в разных уголках Сибири. В Железногорске, городе изобретателей, дворник скрестил снегоход с частями от кровати и табурета. Получился грейдер. А в Кемерове очевидцы сняли дворника, который «стриг» снег газонокосилкой. Не лопатой же махать. Находчивый работник уверяет, что просто чистил агрегат, но кто теперь в это поверит. Подробнее — в репортаже НТВ.