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  • 09.01, 04:47

Грандиозный природный пожар окружает четвертый по величине город Австралии

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Грандиозный природный пожар окружает четвертый по величине город Австралии

Грандиозный природный пожар окружает четвертый по величине город Австралии

Грандиозный природный пожар окружает четвертый по величине город Австралии
  • Фото: @abcnewsPerth/ twitter.com

    • В Австралии природный пожар подбирается к окраинам крупнейшего города на западе страны. Объявлена эвакуация.

    Как сообщают австралийские СМИ, природный пожар у города Перт возник всего сутки назад. За это время из-за сильного ветра и жары пламя стремительно продвинулось к жилым районам четвертого по величине австралийского города с населением более 2 млн человек.

    Местные власти объявили эвакуацию из района Аппер Свон, которому наиболее угрожает приближение огненной стихии. Полностью закрыто автомобильное движение по нескольким трассам.

    В настоящее время в Перте температура воздуха +35, дождя не было уже достаточно долго. Борьбе с огнем мешает также сильный ветер, благодаря которому пламя распространяется с большой скоростью, и пожар продолжает подступать к жилым районам.


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