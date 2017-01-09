Грандиозный природный пожар окружает четвертый по величине город Австралии

В Австралии природный пожар подбирается к окраинам крупнейшего города на западе страны. Объявлена эвакуация.

#BREAKING: Bushfire in the Perth Hills is threatening lives and homes. An emergency warning has been issued for residents to evacuate #9News pic.twitter.com/KaNvmMvA9g — Nine News Australia (@9NewsAUS) 8 января 2017 г.

Как сообщают австралийские СМИ, природный пожар у города Перт возник всего сутки назад. За это время из-за сильного ветра и жары пламя стремительно продвинулось к жилым районам четвертого по величине австралийского города с населением более 2 млн человек.Местные власти объявили эвакуацию из района Аппер Свон, которому наиболее угрожает приближение огненной стихии. Полностью закрыто автомобильное движение по нескольким трассам.В настоящее время в Перте температура воздуха +35, дождя не было уже достаточно долго. Борьбе с огнем мешает также сильный ветер, благодаря которому пламя распространяется с большой скоростью, и пожар продолжает подступать к жилым районам.