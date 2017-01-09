Грандиозный природный пожар окружает четвертый по величине город Австралии

В Австралии природный пожар подбирается к окраинам крупнейшего города на западе страны. Объявлена эвакуация.
Местные власти объявили эвакуацию из района Аппер Свон, которому наиболее угрожает приближение огненной стихии. Полностью закрыто автомобильное движение по нескольким трассам.
В настоящее время в Перте температура воздуха +35, дождя не было уже достаточно долго. Борьбе с огнем мешает также сильный ветер, благодаря которому пламя распространяется с большой скоростью, и пожар продолжает подступать к жилым районам.
#BREAKING: Bushfire in the Perth Hills is threatening lives and homes. An emergency warning has been issued for residents to evacuate #9News pic.twitter.com/KaNvmMvA9g— Nine News Australia (@9NewsAUS) 8 января 2017 г.
Комментарии