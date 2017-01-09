#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
2,5 человека — 11
Прямой эфир доступен только по ТВ до 03:24
2,5 человека — 11 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.01, 03:16

СМИ: сына бывшего президента Польши обнаружили дома мертвым

комментировать

СМИ: сына бывшего президента Польши обнаружили дома мертвым

СМИ: сына бывшего президента Польши обнаружили дома мертвым

Сын экс-президента Польшы Леха Валенсы найден мертвым в квартире в Гданьске.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на польские информагенства, тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы обнаружил в квартире в городе Гданьске его сын, который вызвал скорую помощь. Врачи констатировали смерть мужчины.

В настоящее время на месте происшествия работают представители полиции и прокуратуры, устанавливающие все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, у экспертов нет оснований предполагать, что речь идет насильственной смерти.

Польские СМИ напоминают, что один из восьми детей бывшего президента Польши Леха Валенсы — Пшемыслав Валенса — неоднократно был задержан полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения, когда он становился виновником ДТП. За вождение в нетрезвом виде в 1995 году он был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно, а в 2003 году к одному году, также условно.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru