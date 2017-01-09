СМИ: сына бывшего президента Польши обнаружили дома мертвым

Сын
Associated Press со ссылкой на польские информагенства, тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы обнаружил в квартире в городе Гданьске его сын, который вызвал скорую помощь. Врачи констатировали смерть мужчины.
экс-президента Польшы Леха Валенсы найден мертвым в квартире в Гданьске.
В настоящее время на месте происшествия работают представители полиции и прокуратуры, устанавливающие все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, у экспертов нет оснований предполагать, что речь идет насильственной смерти.
Польские СМИ напоминают, что один из восьми детей бывшего президента Польши Леха Валенсы — Пшемыслав Валенса — неоднократно был задержан полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения, когда он становился виновником ДТП. За вождение в нетрезвом виде в 1995 году он был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно, а в 2003 году к одному году, также условно.
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