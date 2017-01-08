#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Live in Kremlin
Недоступно в Вашей стране
Live in Kremlin 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.01, 00:14

Телевизор убил годовалую девочку на юго-востоке Москвы

комментировать

Телевизор убил годовалую девочку на юго-востоке Москвы

Телевизор убил годовалую девочку на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы

Следственный комитет проводит в Москве доследственную проверку случая гибели годовалого ребенка.

Как сообщается на сайте Следственного комитета, несчастный случай произошел в воскресенье вечером в одном из жилых домов на улице Недорубова в Москве.

Сообщение пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве: «Вечером 8 января при проведении уборки квартиры на годовалую девочку упал телевизор. Несмотря на оказанную прибывшими медиками помощь, от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия».

В настоящее время сотрудниками СК РФ проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru