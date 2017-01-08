Телевизор убил годовалую девочку на юго-востоке Москвы

Следственный комитет проводит в Москве доследственную проверку случая гибели годовалого ребенка.сайте Следственного комитета, несчастный случай произошел в воскресенье вечером в одном из жилых домов на улице Недорубова в Москве.
Сообщение пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве: «Вечером 8 января при проведении уборки квартиры на годовалую девочку упал телевизор. Несмотря на оказанную прибывшими медиками помощь, от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия».
В настоящее время сотрудниками СК РФ проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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