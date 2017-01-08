В воронежском зоопарке усыпят всех птиц из-за угрозы птичьего гриппа

Решение усыпить всех пернатых в воронежском зоопарке было принято после того, как там произошла массовая гибель птиц. Предполагается, что виной всему стал птичий грипп.РИА Новости.
Из сообщения прокуратуры: «Принято решение о проведении поголовной эвтаназии птиц в зоопарке».
Между тем на сайте зоопарка говорится, что с 5 января учреждение «не работает по техническим причинам».
На сегодняшний день в воронежском зоопарке обитают 44 вида птиц — 159 экземпляров. Из них семь видов включены в Красную книгу России.
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