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  • 08.01, 21:12

В воронежском зоопарке усыпят всех птиц из-за угрозы птичьего гриппа

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В воронежском зоопарке усыпят всех птиц из-за угрозы птичьего гриппа

В воронежском зоопарке усыпят всех птиц <nobr>из-за</nobr> угрозы птичьего гриппа

Решение усыпить всех пернатых в воронежском зоопарке было принято после того, как там произошла массовая гибель птиц. Предполагается, что виной всему стал птичий грипп.

В прокуратуре Воронежа сообщили, что факты гибели птиц были зафиксированы в зоопарке новогодние праздники. Причем среди погибших особей оказались и те, что занесены в Красную книгу. По предварительным данным, причиной гибели послужила быстро распространяющаяся инфекция, предположительно, птичий грипп, передает РИА Новости.

Из сообщения прокуратуры: «Принято решение о проведении поголовной эвтаназии птиц в зоопарке».

Между тем на сайте зоопарка говорится, что с 5 января учреждение «не работает по техническим причинам».

На сегодняшний день в воронежском зоопарке обитают 44 вида птиц — 159 экземпляров. Из них семь видов включены в Красную книгу России.

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