Первоклассник-спортсмен отказался от заграничной поездки ради встречи с патриархом Кириллом

У православных христиан начались рождественские святки, которые продлятся вплоть до праздника Крещения 19 января. Это особенные дни — они наполнены гуляньями, играми и, конечно, походами в гости к родным и друзьям. А в Кремль на следующий день после Рождества по традиции пригласили детей на патриаршую елку.

Одним из гостей патриаршей елки стал первоклассник Гриша Ворончев. Он занимается горными лыжами, и прошлой весной его пригласили в Австрию.: «Хотел уехать на соревнования. На сборы уехать. Но я узнал, что будет страстная неделя. И я не поехал».Гриша решил встретить Пасху на родине. Он написал патриарху, что хочет с ним встретиться, увидеть хоть раз. Кирилл ответил и пригласил на Рождественскую елку. Журналисты ожидали по-настоящему голливудского развития истории. Мол, сейчас появится патриарх и подарит Грише новые горные лыжи. Но у этой сказки было исключительно русское продолжение.Не в лыжах счастье, считает Гриша. Он просил именно встречи с Кириллом, ничего более. И его мечта сегодня сбылась, передаетВсего на патриаршей елке в Кремле собралось почти пять с половиной тысяч детей. Патриархия рассылала приглашения в воскресные школы, многодетные семьи, благотворительные организации., патриарх Московский и всея Руси: «В этой жизни может быть всякое. Могут быть радости. Могут быть скорби. Так устроен мир. Не бывает, чтобы люди жили, не проронив слезинки, чтобы всегда только смеялись, чтобы всегда было только весело. Так не бывает. Человеческая жизнь, она включает в себя все — и радости, и скорби. Улыбку и слезы. Но как легко все преодолевается трудное, если Бог в сердце!»Патриарх напомнил про царя Ирода. Именно в его правление родился Иисус. Но первым весть об этом получил не богатый и могущественный повелитель, а бедные пастухи да волхвы-звездочеты. Мораль — Бог ближе к добрым и просвещенным, чем к властным и богатым. Этим детям делать выбор еще не скоро. Но все равно придется.