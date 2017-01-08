Житель Минска жестоко избил ковер перед видеокамерой

В Сети стремительно набирает популярность видеоролик, на котором мужчина отрабатывает приемы рукопашного боя на ковре.Instagram минчанка Виталия Пилюхина, сопроводив ролик комментарием: «Когда твой худший враг — это ковер. Или как у меня за окном велись боевые действия».
За два дня забавное видео собрало на YouTube почти полмиллиона просмотров и сотни ироничных комментариев. «Общество по защите прав ковров, вы где? И это средь бела дня происходит», — возмущается один из пользователей.
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