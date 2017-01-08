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  • 08.01, 16:39

В Твери покончил с собой активист партии «Яблоко»

1 комментарий
В Твери покончил с собой активист партии «Яблоко»

В Твери покончил с собой активист партии «Яблоко»

В Твери покончил с собой активист партии «Яблоко»
  • Фото: tverigrad.ru

    • Тело 25-летнего активиста партии «Яблоко» Алексея Доманова было обнаружено 7 января в квартире в Твери.

    По информации, опубликованной на сайте регионального управления СКР, политик покончил жизнь самоубийством через повешение.

    Из сообщения СУ СКР по Тверской области: «Седьмого января в следственный отдел из органов внутренних дел поступило сообщение об обнаружении в квартире, расположенной по улице Софьи Перовской в Твери, тела мужчины 1992 года рождения, по предварительным данным покончившего жизнь самоубийством через повешение».

    По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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