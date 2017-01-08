В Твери покончил с собой активист партии «Яблоко»

Тело
сайте регионального управления СКР, политик покончил жизнь самоубийством через повешение.
25-летнего активиста партии «Яблоко» Алексея Доманова было обнаружено 7 января в квартире в Твери.
Из сообщения СУ СКР по Тверской области: «Седьмого января в следственный отдел из органов внутренних дел поступило сообщение об обнаружении в квартире, расположенной по улице Софьи Перовской в Твери, тела мужчины 1992 года рождения, по предварительным данным покончившего жизнь самоубийством через повешение».
По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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