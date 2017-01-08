Теракт в Иерусалиме: грузовик протаранил толпу

Не менее трех человек погибли при наезде грузовика на пешеходов в Иерусалиме. Полиция расценивает инцидент как теракт.
По водителю, таранившему толпу, был открыт огонь. Злоумышленник ранен, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. На кадрах с места событий видно, что лобовое стекло грузовика изрешечено пулями.
Правоохранители заявляют о теракте.
Arab #terrorist truck attack, #Jerusalem. 3 IDF dead, 1 IDF critical, 6 serious, 15 light. Soldiers from officers course from Gedud Erez. pic.twitter.com/VOqU2T7k2M— Israel News Online (@IsraelNewsOrg) 8 января 2017 г.
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