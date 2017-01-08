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  • 08.01, 15:08

Теракт в Иерусалиме: грузовик протаранил толпу

2 комментария
Теракт в Иерусалиме: грузовик протаранил толпу

Теракт в Иерусалиме: грузовик протаранил толпу

Теракт в Иерусалиме: грузовик протаранил толпу
  • Фото: @RonyKatz /twitter.com

    • Не менее трех человек погибли при наезде грузовика на пешеходов в Иерусалиме. Полиция расценивает инцидент как теракт.

    Как сообщают местные СМИ, неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме, не менее 15 человек получили ранения. По предварительным данным, три человека погибли.

    По водителю, таранившему толпу, был открыт огонь. Злоумышленник ранен, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. На кадрах с места событий видно, что лобовое стекло грузовика изрешечено пулями.

    Правоохранители заявляют о теракте.


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