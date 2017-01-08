Крымчанин сжег себя после ссоры с женой

Житель Бахчисарая совершил самосожжение
РИА Новости со ссылкой на главу госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заура Смирнова.
из-за семейного скандала. Спасти мужчину не удалось.
Заур Смирнов: «В результате семейной ссоры Арсен Халилов облил себя керосином и совершил самоподжог. Спасти мужчину не удалось. Родные и близкие утверждают, что трагедия произошла в результате семейной ссоры с женой».
Заур Смирнов уточнил, что погибший мужчина был крымским татарином, и попросил «не спекулировать» на горе, постигшем его семью.
По факту произошедшего начата проверка.
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