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  • 08.01, 13:37

Крымчанин сжег себя после ссоры с женой

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Крымчанин сжег себя после ссоры с женой

Крымчанин сжег себя после ссоры с женой

Житель Бахчисарая совершил самосожжение из-за семейного скандала. Спасти мужчину не удалось.

Причиной трагедии стала семейная ссора между супругами, передает РИА Новости со ссылкой на главу госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заура Смирнова.

Заур Смирнов: «В результате семейной ссоры Арсен Халилов облил себя керосином и совершил самоподжог. Спасти мужчину не удалось. Родные и близкие утверждают, что трагедия произошла в результате семейной ссоры с женой».

Заур Смирнов уточнил, что погибший мужчина был крымским татарином, и попросил «не спекулировать» на горе, постигшем его семью.

По факту произошедшего начата проверка.

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