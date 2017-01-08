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  • 08.01, 13:37

Папа римский отказался от бронированного папамобиля

4 комментария

Папа римский отказался от бронированного папамобиля

Папа римский отказался от бронированного папамобиля

Папа римский Франциск намеренно не использует в поездках бронированный автомобиль, несмотря на то что все его предшественники передвигались в пуленепробиваемых машинах.

В предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли «Путешествие» понтифик рассказал, что осознает опасность, которая может ему угрожать, но все равно предпочитает передвигаться в обычном автомобиле.

Папа римский: «Я в курсе возможных рисков. Возможно, я безрассудный, но я должен сказать, что совсем не боюсь за себя, но всегда переживаю за безопасность людей, которые путешествует со мной и, в особенности, с которыми я встречаюсь в различных странах».

По словам главы Ватикана, «между ним и народом не может быть слишком много препятствий», передает Reuters.

Книга Андреа Торниелли «Путешествие» посвящена 17 поездкам папы римского в более чем 25 стран, начиная с 2013 года. В 2017 году понтифик намеревается посетить Индию, Бангладеш и Португалию.

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